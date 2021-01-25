МИД РФ выразил протест послу США из-за сообщений в соцсетях дипмиссии об акциях 23 января

Послу США в России Джону Салливану выражен решительный протест в связи с публикацией в соцсетях дипмиссии сообщений об акциях протеста 23 января. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С Салливаном, по словам Захаровой, встречался заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«До сведения американского посла было доведено, что российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявления Госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны», — сказала Захарова.

Посольство США опубликовало на своем сайте и в соцсетях маршруты протестных акций «Свободу Навальному!», которые проходили 23 января в российских городах. Гражданам США рекомендовалось избегать участия в митингах. Мария Захарова, комментируя публикации американского посольства, назвала их «установкой или инструкцией».

Посольство США во время предыдущих массовых акций протеста в Москве, которые не были санкционированы властями, также публиковало предупреждения о них с маршрутами проведения. Российские власти выражали свое недовольство по этому поводу.

Пресс-служба Госдепартамена США решительно осудила жестокое обращение с мирными протестующими и журналистами в России на акциях протеста 23 января, а также потребовала освободить Алексея Навального и провести расследование обстоятельств его отравления.