ФСО заявила, что ничего не охраняет в районе Геленджика

На территории Геленджика и прилегающих к нему районов нет объектов, охраняемых Федеральной службой охраны, говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

В ФСО также добавили, что на указанной территории не вводилось каких-либо запретов и ограничений.

Ранее издание также получило ответ от ФСБ насчет бесполетной зоны под Геленджиком. В нем говорится, что закрытую зону установили в интересах пограничной безопасности.

Журналистский запрос направлялся в связи с фильмом-расследованием «Дворец для Путина». В нем утверждается, что в поселке Прасковеевка на мысе Идокопас под Геленджиком расположен дворец стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, построенный для президента РФ на деньги государственных и частных компаний. Дворец охраняется ФСО, над ним установлена бесполетная зона, также к нему нельзя подплыть с моря, говорится в расследовании.

Владимир Путин утверждает, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что владельцами объекта «очевидно, являются предприниматели», имена которых Кремль не имеет права разглашать. Вопросы журналистов по поводу закрытых зон вокруг дворца он рекомендовал направить в ФСБ и ФСО.