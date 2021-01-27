ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина» «возросшей разведывательной активностью сопредельных государств»

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком установили по приказу министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности на соответствующий запрос РБК.
В ФСБ заявили, что причиной установления бесполетной зоны стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».
В районе мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре 2020 года, уточнили в службе.
Запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, добавили в ФСБ.
В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ведомстве.
В фильме-расследовании ФБК «Дворец для Путина» утверждается, что в поселке Прасковеевка на мысе Идокопас под Геленджиком расположен дворец стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, построенный для Владимира Путина на деньги государственных и частных компаний. Над ним еще с 2011 года установлена бесполетная зона, также к нему нельзя подплыть с моря, говорится в фильме.
Президент РФ заявил, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что владельцами объекта «очевидно, являются предприниматели», имена которых Кремль не имеет права разглашать. Вопросы журналистов по поводу закрытых зон вокруг дворца он рекомендовал адресовать в ФСБ и ФСО.