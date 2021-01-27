ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина» «возросшей разведывательной активностью сопредельных государств»

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком установили по приказу министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности на соответствующий запрос РБК.

В ФСБ заявили, что причиной установления бесполетной зоны стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».

В районе мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре 2020 года, уточнили в службе.

Запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, добавили в ФСБ.

В фильме-расследовании «Дворец для Путина» утверждается, что в поселке Прасковеевка на мысе Идокопас под Геленджиком расположен дворец стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, построенный для Владимира Путина на деньги государственных и частных компаний. Над ним еще с 2011 года установлена бесполетная зона, также к нему нельзя подплыть с моря, говорится в фильме.

Президент РФ заявил, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что владельцами объекта «очевидно, являются предприниматели», имена которых Кремль не имеет права разглашать. Вопросы журналистов по поводу закрытых зон вокруг дворца он рекомендовал адресовать в ФСБ и ФСО.