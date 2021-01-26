Роскомнадзор потребовал удалить ролик журнала Doxa о запугивании студентов перед митингами

Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение о запугивании студентов перед митингами, которое опубликовал на ютьюбе студенческий журнал . Об этом сообщает «Апология протеста».

Как сказано в уведомлении от ведомства, в ролике содержится информация, «направленная на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий» (участие в несогласованных акциях протеста).

«Апология протеста» готовит иск из-за требования РКН. Внести видео в реестр запрещенной информации потребовало Федеральное агентство по делам молодежи.

В ролике редакция журнала рассказывает, что из-за акций в поддержку Алексея Навального вузы и школы угрожают учащимся отчислением, давят на преподавателей, учителей и родителей.

Doxa призывает студентов «не бояться и не оставаться в стороне»: «Это наше законное право — выражать протест любым мирным способом».

Редакция журнала добавляет, что для этого необязательно выходить на митинги: можно стать волонтером правозащитной организации или запустить независимую студенческую инициативу.

СК 22 января завел дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, через интернет (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ). Поводом в ведомстве назвали распространяющиеся в соцсетях «призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах» 23 января.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку Навального, которые 23 января прошли в 125 городах, задержали в общей сложности почти 200 детей и подростков.