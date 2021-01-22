Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за распространяющихся в соцсетях призывов идти на митинги в поддержку Алексея Навального 23 января.
Дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, через интернет (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).
Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.
Новость дополняется.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января.
Генпрокуратура и ГУ МВД России по Москве опубликовали предостережения, в которых напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях. МВД также начало доследственную проверку «в связи с организацией руководителями штабов Навального провокаций и насильственных действий». Сторонников политика по всей стране массово задерживают.
Под угрозой штрафов власти требуют от соцсетей удалять группы, в которых содержатся призывы приходить на митинги. Минпросвещения призвало родителей школьников оградить их от акций.