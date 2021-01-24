В протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального приняло участие небольшое количество людей. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин» цитирует «Интерфакс».

Это [митинги] выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина.

Песков также отметил, что с уважением относится ко всем политическим взглядам, но «категорически против участия в незаконных акциях».

Песков также обвинил посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела из-за постов в твиттере, посвященных акциям.

Если бы наше посольство определенным образом таким же поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах, а они там продолжаются, то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне. Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию.

В интервью пресс-секретарь президента также прокомментировал расследование о «дворце Путина» в Геленджике. Песков в очередной раз заявил, что у президента нет дворца, и назвал расследование «информационной атакой», которая направлена «на раскачку ситуации».

В акции 23 января в Москве, по оценке движения «Белый счетчик», приняли участие до 20 тысяч человек, агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. Во многих крупных российских городах на митинги вышли тысячи человек — рекордное количество за последние годы.