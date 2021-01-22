Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в акциях в поддержку Навального

ГУ МВД России по Москве официально предупредило об ответственности за участие «в несанкционированных акциях 23 января 2021 года».

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

В своем сообщении ведомство призывает «не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях».

23 января сторонники политика Алексея Навального, задержанного на 30 суток после прилета в Россию, планируют проведение акций в его поддержку в десятках российских городов. Требование об освобождении политика поддержали многие известные артисты, общественные деятели и журналисты.

Накануне акций полиция массово задерживает ближайших соратников Навального. Власти угрожают штрафами соцсетям, в которых распространяются призывы приходить на митинги. Минпросвещения обратилось к родителям школьников с призывом оградить их от акций.