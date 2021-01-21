Солдата Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве восьмерых сослуживцев, приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии

Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство восьмерых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально Шамсутдинову грозило пожизненное заключение, но присяжные попросили для него снисхождения. С учетом этой просьбы суд уже не мог приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы.

Сторона обвинения просила для Шамсутдинова 25 лет колонии.

В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в ЗАТО Горный в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.

После дела о массовом убийстве было возбуждено также дело о неуставных отношениях в части Шамсутдинова. В марте 2020 года обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов получил два года условно. Шамсутдинов проходил по делу потерпевшим.