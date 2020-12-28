Присяжные попросили снисхождения для солдата Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве сослуживцев. Теперь ему не грозит пожизненный срок

Присяжные заседатели признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, виновен. Единодушно», — сказал старшина присяжных.

При этом присяжные посчитали, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. За это проголосовали пять присяжных, еще трое проголосовали против.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что с учетом решения присяжных судья может назначить Шамсутдинову не более двух третей максимального срока наказания по его статье, то есть не более 13 лет 4 месяцев. Пожизненное лишение свободы ему теперь назначить не могут.

Присяжные сочли, что Шамсутдинов совершил преступление на почве конфликта с одним из восьми убитых, старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым, пишет ZabNews. Ранее Шамсутдинов жаловался на издевательства с его стороны.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в октябре 2019 года, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.

В декабре 2019-го было возбуждено дело о неуставных отношениях в части Шамсутдинова. В марте 2020-го обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов получил два года условно. Шамсутдинов проходил по делу потерпевшим.

Дело об убийстве рассматривается с участием присяжных по ходатайству адвокатов обвиняемого.