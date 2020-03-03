Обвиняемый по делу о дедовщине в части, где солдат убил восемь сослуживцев, получил два года условно

Рядового Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, где солдат Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Мухатов также должен заплатить штраф 30 тысяч рублей. Ранее он признал вину.

Суд счел действия Мухатова по принуждению солдат к изнурительным тренировками нарушением уставных взаимоотношений.

Ранее все потерпевшие по делу о дедовщине, кроме Шамсутдинова, отказались от претензий к Мухатову после извинений и выплаты 500 рублей компенсации.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в октябре 2019 года, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. Дело о неуставных отношениях в части завели в декабре 2019-го.

Мухатова обвинили в том, что он пнул Шамсутдинова, когда тот хотел закурить, а также издевался над солдатами на физподготовке. Доводы Мухатова, будто он не знал, что «ловля бабочек» и «морская пехота» не входят в список упражнений для солдат, суд счел несостоятельными.