Потерпевшие по делу о дедовщине в части, где рядовой убил восемь человек, отказались от претензий к обвиняемому. Он заплатил им по 500 рублей

Четверо потерпевших по делу о дедовщине в части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, отказались от претензий к обвиняемому Руслану Мухатову после извинений и выплаты компенсации в 500 рублей. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

«Мы считаем компенсацию ненормальной: солдаты пока находятся на срочной службе и они, скажем так, не совсем самостоятельны в своих решениях», — заявил Нагиев.

Получившие компенсацию срочники остаются потерпевшими по делу, но теперь не смогут взыскать с Мухатова ущерб в гражданском порядке. «Это смягчает вину [Мухатова]: у потерпевших по этой категории дел есть право попросить суд строго не наказывать, поскольку ущерб возместили», — подчеркнул. Нагиев.

Всего по делу о дедовщине, по разным данным, проходят потерпевшими шесть или восемь человек. Все они, кроме Шамсутдинова, отказались от претензий к Мухатову.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в октябре 2019 года. В результате погибли восемь человек и два получили тяжелые ранения. Шамсутдинову грозит пожизненное заключение.

Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. В декабре он получил статус потерпевшего по делу о неуставных отношениях. Обвиняемым по делу проходит рядовой Руслан Мухатов.

Мухатова обвиняют в том, что он пнул Шамсутдинова, а также издевался над ним и его сослуживцами на физподготовке. Мухатов заявил, что ударил Шамсутдинова ради его же блага (тот якобы собирался покурить), а солдаты сами попросили «пробить лося», чтобы не выполнять упражнения