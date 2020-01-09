«Ведомости» назвали имя рядового, обвиняемого по делу о дедовщине в части, где солдат убил восемь сослуживцев
Обвиняемым по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев, стал рядовой Рустам Мухатов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Главное военное следственное управление СК России.
«Ведомости» отметили, что после массового убийства в воинской части СМИ называли Мухатова участником группы солдат, издевавшихся над сослуживцами.
Адвокат Рамиля Шамсутдинова ранее говорил, что обвиняемым по делу о неуставных отношениях проходит один из срочников. Он не называл его имени. В конце декабря обвиняемый признал вину.
9 января в группе поддержки Рамиля Шамсутдинова в ВК опубликовали его письмо из СИЗО. В нем Шамсутдинов заявил, что сожалеет о своем поступке, и отметил, что не мог «дальше терпеть издевательства».