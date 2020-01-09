«Ведомости» назвали имя рядового, обвиняемого по делу о дедовщине в части, где солдат убил восемь сослуживцев

Обвиняемым по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов , стал рядовой Рустам Мухатов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Главное военное следственное управление СК России.

«Ведомости» отметили, что после массового убийства в воинской части СМИ называли Мухатова участником группы солдат, издевавшихся над сослуживцами.

Адвокат Рамиля Шамсутдинова ранее говорил, что обвиняемым по делу о неуставных отношениях проходит один из срочников. Он не называл его имени. В конце декабря обвиняемый признал вину.

9 января в группе поддержки Рамиля Шамсутдинова в ВК опубликовали его письмо из СИЗО. В нем Шамсутдинов заявил, что сожалеет о своем поступке, и отметил, что не мог «дальше терпеть издевательства».