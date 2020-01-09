«Терпеть дальше издевательства я не мог». Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев, написал письмо из СИЗО

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал письмо из СИЗО. Оно опубликовано в группе «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте», его подлинность подтвердили отец и адвокат обвиняемого.

В письме Шамсутдинов поблагодарил тех, кто его поддерживает. Он также попросил прощения у родственников жертв и выразил сожаления о своем поступке. При этом Шамсутдинов отметил, что он не видел другого выхода, так как не мог «дальше терпеть издевательства».

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в октябре 2019 года. В результате погибли восемь человек и два получили тяжелые ранения. Шамсутдинову грозит пожизненное заключение.

Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. По его словам, офицеры в части избивали солдат и отбирали у них деньги, а ему угрожали изнасилованием. В декабре Шамсутдинов получил статус потерпевшего по делу о неуставных отношениях. Обвиняемым по делу проходит один из срочников, он признал вину.

Сообщалось, что воинскую часть, где произошло массовое убийство, решили расформировать. Минобороны выплатило семьям погибших военнослужащих по 6,68 миллиона рублей компенсации.