РБК: воинскую часть в Забайкалье, где рядовой убил восьмерых сослуживцев, расформируют

Воинскую часть 54160 в Забайкальском крае, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев, расформируют до конца года. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны.

На базе расформированной части дислоцируют другую воинскую часть Восточного военного округа.

Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула 25 октября 2019 года. Его обвинили в убийстве двух и более лиц, статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. По словам Шамсутдинова, офицеры в части 54160 избивали солдат и отбирали у них деньги, а ему угрожали изнасилованием.

После массового убийства Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров воинской части с личным составом, сообщал РБК со ссылкой на источники в Минобороны.