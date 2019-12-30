Обвиняемый по делу о дедовщине в части, где рядовой убил восемь сослуживцев, признал вину

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев, признал вину. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Рассмотрение дела в особом порядке начнется в январе, уточнил он.

Самого Шамсутдинова уже этапируют в Москву на судебно-психиатрическую экспертизу, добавил Нагиев.

Об уголовном деле, где Шамсутдинов стал потерпевшим, адвокат сообщил 17 декабря. «Он [Шамсутдинов] сказал, что видел в этой части за весь период службы избиения и издевательства <…> Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз», — говорил Нагиев.

Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам 25 октября 2019 года. По словам рядового, офицеры в части 54160 избивали солдат и отбирали у них деньги, а ему угрожали изнасилованием.