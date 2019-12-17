Адвокат: рядовой Шамсутдинов, убивший восемь сослуживцев, стал потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восемь сослуживцев в забайкальской военной части 54160, стал потерпевшим в деле о неуставных нарушениях. Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат Руслан Нагиев.

«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем. Он сказал, что видел в этой части за весь период службы избиения и издевательства <…> Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз. Сейчас военное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статье 335 УК», — цитирует «МБХ медиа» Нагиева.

Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула 25 октября 2019 года. Его обвинили в убийстве двух и более лиц, статья предусматривает наказание до пожизненного заключения. По словам рядового, офицеры в части 54160 избивали солдат и отбирали у них деньги, а ему угрожали изнасилованием.