Прокуратура потребовала 25 лет колонии для солдата Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве сослуживцев

Сторона обвинения потребовала назначить 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае осенью 2019 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил государственный обвинитель на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите.

Прокуратура также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму в 28 миллионов рублей.

Сам подсудимый отказался от участия в прениях и последнего слова. Он также не признал заявленные гражданские иски. Адвокат Шамсутдинова попросил суд учесть, что тот ранее признал вину и раскаялся в содеянном.

Оглашение приговора назначено на 21 января.

В октябре 2019 года солдат Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в ЗАТО Горный в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.

Вместе с делом о массовом убийстве было возбуждено дело о неуставных отношениях в части Шамсутдинова. В марте 2020 года обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов получил два года условно. Шамсутдинов проходил по делу потерпевшим.