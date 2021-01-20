Европарламент потребует от Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода и ввести санкции в отношении России из-за задержания Алексея Навального. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на проект резолюции Европарламента.

По информации издания, санкции предлагается ввести в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании Навального, тех, кто ответственен за нападения на российских оппозиционеров, а также в отношении российских олигархов, членов ближнего круга президента РФ Владимира Путина и «медиа-пропагандистов».

19 января агентство Reuters сообщило, ссылаясь на меморандум «Газпрома», что компания не исключает приостановку или полную отмену строительства «Северного потока — 2». При этом после выхода публикации Reuters в «Газпроме» заявили, что проект находится «под сильным санкционным давлением», но компания намерена достроить газопровод.

После задержания Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению Навального, западные страны должны ввести санкции. В их число, в частности, попали миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, глава ВТБ Андрей Костин и телеведущий Владимир Соловьев.

В конце декабря 2020 года компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии. Для завершения строительства, по состоянию на конец декабря, оставалось проложить 147 километров труб в исключительной экономической зоне Дании. Строительство у берегов Дании планировали начать в январе, но, как писал Handelsblatt, этого не произошло.

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