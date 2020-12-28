Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии.

Работы велись с 11 декабря на участке 2,6 километра на глубине около 30 метров. Их вело российское судно-трубокладчик «Фортуна».

Теперь для завершения строительства газопровода осталось проложить 147 километров труб в исключительной экономической зоне Дании. Предполагается, что работы начнутся в середине января.

Перед возобновлением работ в декабре 2020 года прокладка труб в исключительной экономической зоне Германии была остановлена на год из-за санкций США. Европейские подрядчики отказались достраивать газопровод, после чего «Газпром» решил сделать это своими силами.

В начале декабря 2020 года в США был одобрен оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции против «Северного потока — 2». Через два дня после этого агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома написало, что администрация Белого дома готовит новые санкции, которые нанесут «смертельный удар» по трубопроводу.

США выступают против строительства газопровода, так как сами хотят продавать Европе газ.

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