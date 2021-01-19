«Газпром» не исключает приостановку или полную отмену строительства «Северного потока — 2» в случае изменения политической ситуации в «регионах, связанных с проектом». Об этом пишет Reuters со ссылкой на меморандум компании к новому размещению бондов.

«В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — цитирует агентство меморандум «Газпрома».

Обновлено. После публикации Reuters в «Газпроме» заявили о намерении завершить строительство «Северного потока — 2», передает РИА Новости. «Проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что „Газпром“ намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», — приводит агентство слова неназванного топ-менеджера компании, сказанные на конференц-колле для инвесторов.

В случае приостановки или отмены строительства газопровода «Газпром» может столкнуться с финансовыми претензиями от подрядчиков.

«От нас могут потребовать выплатить компенсацию, включая убытки, штрафы, сборы за отмену и другие платежи», — сказано в меморандуме (цитата по Reuters).

Прокладку «Северного потока — 2» приостановили в декабре 2019 года, после того как проект попал под санкции США. Из-за отказа европейского подрядчика «Газпром» решил достраивать газопровод собственными силами, в декабре 2020-го укладку труб возобновили у берегов Германии.

В январе 2021-го «Газпром» планировал возобновить строительство «Северного потока — 2» у берегов Дании, но, как пишет Handelsblatt, этого не произошло. Датское энергетическое агентство сослалось на необходимость проверки технического состояния судов, задействованных в строительстве.