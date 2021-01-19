Фильм ФБК «Дворец для Путина» меньше чем за час набрал миллион просмотров на ютьюбе

Фильм о «дворце Путина» в Геленджике получил первый миллион чуть меньше чем за 55 минут. Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш опубликовала в твиттере скриншот внутренней статистики YouTube, подтверждающий эти данные.

На самой странице фильма информация о количестве просмотров отображается медленнее. На момент написания заметки на странице сообщалось, что видео посмотрели более 450 тысяч раз.

А вот и сам фильм

Дворец для Путина. История самой большой взятки Алексей Навальный

18 января Химкинский городской суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции, продлил срок задержания Алексея Навального до 15 февраля. После этого Навального отвезли в СИЗО «Матросская тишина».

Задержания политика добивалась ФСИН России, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный , по которому в 2014 году судили Алексея Навального и его брата Олега.