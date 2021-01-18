Комментарии западных политиков по поводу задержания Алексея Навального призваны отвлечь внимание от «кризиса либеральной модели развития». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.

Алексея Навального задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево — сразу после возвращения из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после .

В пограничной зоне — до того, как политик пересек российскую границу — Навального остановили полицейские, действовавшие по распоряжению ФСИН. Ведомство добивается, чтобы оппозиционеру заменили условный срок по на реальный в связи с «уклонением от контроля» инспекции. До избрания меры пресечения судом Навальный будет находиться под стражей, заявили во ФСИН. Его доставили во Второй отдел полиции управления МВД РФ по городу Химки.

Дипломаты США, Великобритании, Канады, а также ряда стран Евросоюза, в том числе Германии, Франции, Австрии, Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, осудили задержание Навального и потребовали от российских властей его немедленного освобождения.