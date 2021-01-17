DW: правоохранительные органы Германии доставят Навального прямо к трапу самолета

Навального подвезут сразу к трапу самолета, следующего из Берлина в Москву. Об этом в прямой трансляции из берлинского аэропорта сообщил корреспондент Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).

Как мне сообщают, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, которое занимается или занималось охраной Навального, Навальный будет доставлен прямо в самолет. Он не будет заходить в здание терминала вообще.

Bild сообщает, что Навальный уже прибыл в аэропорт Берлина и прошел регистрацию на рейс. Это произошло в 12:48 по местному времени (14:48 по Москве). Вместе с ним была его супруга и еще два человека, имена которых издание не назвало.

Вечером 17 января Алексей Навальный прилетит в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Его самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Команда Навального призвала сторонников политика встретить его. С утра 17 января во Внуково дежурят автозаки и находятся полицейские. Людей в здание аэропорта пропускают только по билетам на самолет.