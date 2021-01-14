На Сахалине привившимся «Спутником V» разрешат не носить маски, но выдадут бейджи

Массовая вакцинация от коронавируса в Сахалинской области препаратом «Спутник V» начнется с 15 января, сообщил в соцсетях губернатор региона Валерий Лимаренко.

По его словам, в пятницу на Сахалин будут доставлены девять тысяч доз вакцины; ежемесячно область рассчитывает получать еще по 20 тысяч доз «Спутника V».

Лимаренко отметил, что все, кто привьется от ковида, получат специальный бейдж, позволяющий не носить маску в общественных местах.

Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик — такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь.

Как отмечает «Интерфакс», инициатива о выдаче бейджей уже встретила отторжение у некоторых жителей области, сравнивших их с желтыми звездами для евреев во времена Второй мировой войны. «Наши деды умирали, чтобы мы никогда не носили подобных меток!», — цитирует агентство один из постов на местных интернет-форумах.

Вакцинация первым российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась с 5 декабря в Москве. Сначала прививали людей из основных групп риска, хотя по факту прививку в столице мог сделать любой желающий.

Президент РФ Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию от ковида по всей России. Как пояснили «Медузе» в Минздраве РФ, на этом этапе вакцинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины. Правительство пообещало до конца января выпустить в гражданский оборот 2,1 миллиона доз вакцины.

Точных данных о вакцинации в России федеральный штаб по борьбе с вирусом не публикует. 11 января Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание российской вакцины «Спутник V», сообщил, что этим препаратом привились более 1,5 миллиона человек.

Согласно декабрьскому опросу «Левада-центра», 58% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».