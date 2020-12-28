«Левада-центр»: более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Больше половины жителей России (58%) не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», еще 38%, наоборот, готовы пойти на это, показал опрос «Левада-центра», результаты которого поступили в редакцию «Медузы».

Эти данные сравнимы с результатами аналогичных опросов «Левада-центра», проходивших в последние четыре месяца. Так, в августе 54% респондентов сообщили, что не готовы прививаться этой вакциной, а еще 38% сказали, что готовы сделать прививку. В октябре так считали 59% и 36% соответственно.

Согласно результатам нового опроса, 30% от тех, кто не готов сделать прививку, сообщили, что хотят дождаться окончания испытаний вакцины, еще примерно столько же (29%) опасаются побочных эффектов, а у 12% есть противопоказания. Еще 12% респондентов заявили, что не видят смысла делать прививку от коронавируса, 10% — в целом выступают против любых прививок. 6% выбрали иные варианты, а 1% затруднился с ответом.

По данным опроса «Левада-центра», 57% от общего числа опрошенных боится заразиться коронавирусом, а 41%, наоборот, этого не боится. Это также сравнимом с результатами аналогичных опросов, проходивших в последние месяцы. Так, в июле заболеть ковидом боялись 49% опрошенных, а еще столько же говорили, что не боятся этого.

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