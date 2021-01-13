Путин поручил перейти «от масштабной вакцинации к массовой». Голикова пообещала начать ее с 18 января

В России нужно переходить «от масштабной к массовой вакцинации» всего населения от ковида, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин. Ссылаясь на отчет правительства, он заметил, что промышленность уже превысила плановый объем выпуска вакцины.

Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. Я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава богу, вакцина наша не требует при транспортировке каких-то необычных условий. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что массовая вакцинация стартует с 18 января. По ее словам, до конца первого месяца 2021 года в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины.

Как пояснили «Медузе» в Минздраве РФ, на этапе массовой вакцинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины (исследования вакцины по группе до 18 лет будут проведены после окончания основного). Также в ведомстве отказались назвать сроки вакцинирования группы плацебо. Однако источник «Медузы», близкий к разработчикам вакцины, заявил, что вопрос прививки для группы плацебо в данный момент прорабатывается регулятором.

Вакцинация от коронавируса в России стартовала с Москвы 5 декабря. Первыми российской вакциной «Спутник V» начали прививать людей из групп риска: учителей, врачей и соцработников. Затем список граждан, имеющих право на бесплатную вакцинацию в Москве, несколько раз расширялся. «Медуза» ранее писала, что правила вакцинации в столице строго не соблюдаются, поэтому прививку фактически может сделать любой желающий.

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом не предоставляет данные о вакцинации в России. В начале января глава Минздрава РФ сообщал, что в общей сложности от ковида привились 800 тысяч россиян. 11 января Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание российской вакцины «Спутник V», сообщил, что этим препаратом привились более 1,5 миллиона человек.