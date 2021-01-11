Создатели «Спутника V» отчитались о полутора миллионах пациентов, привитых российской вакциной

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились уже более 1,5 миллиона человек, следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций, курирующего создание препарата.

Накануне в твиттер-аккаунте создателей «Спутника V» сообщалось, что Россия является лидером среди всех стран Европы по числу привитых от ковида. По их данным, к 9 января 2021 года были привиты более миллиона россиян. Точно такие же данные создатели вакцины оглашали 6 января.

Федеральный правительственный штаб не публикует точной статистики вакцинации в России. Ранее из официальных лиц только глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал данные об общем количестве привитых россиян — по его словам, ко 2 января прививку от ковида сделали 800 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что к Новому году в городе привились около 50 тысяч человек. По данным властей Петербурга, к 10 января прививку от коронавируса сделали 13 тысяч жителей города.

Согласно трекеру агентства Bloomberg, собирающему общемировую статистику вакцинации по открытым источникам, во всем мире от коронавируса уже привились более 25 миллионов человек в 42 странах. В лидерах Китай (вакцинировались девять миллионов человек), США (восемь миллионов человек) и Великобритания (два миллиона человек). Россия — на шестом месте (800 тысяч вакцинировавшихся).

Первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. В настоящее время в России параллельно с гражданским оборотом продолжается пострегистрационное исследование вакцины. По данным «Интерфакса», заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз российской вакцины поступили от более 50 стран мира.

Согласно декабрьскому опросу «Левада-центра», 58% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».