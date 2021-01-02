Глава Минздрава объявил о выдаче паспортов вакцинации через «Госуслуги». По его словам, от ковида привились уже 800 тысяч россиян

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации в своем личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, электронный прививочный сертификат на портале выдается в автоматическом режиме с 1 января 2021 года. Какую пользу или выгоду дает получение такого паспорта, Мурашко не уточнил.

Журналисты The Village, уже сделавшие прививку от COVID-19, не обнаружили новой функции в личных кабинетах на «Госуслугах». Они также обратились в техподдержку сервиса и в мэрию Москвы, но везде им ответили, что ничего не знают про паспорта вакцинировавшихся.

По данным главы Минздрава, в России уже более 800 тысяч человек, в том числе лица старше 60 лет, привились от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». В регионы направлены более 1,5 миллиона доз вакцины, добавил Мурашко.