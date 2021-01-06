Создатели «Спутника V» объявили о первом миллионе привитых россиян

Более одного миллиона россиян уже привились вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается 6 января в твиттер-аккаунте создателей российской вакцины.

Накануне с такой же приблизительной оценкой выступал директор Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, где разрабатывался препарат. По его словам, до конца новогодних каникул в гражданский оборот поступит более 1,5 миллиона доз «Спутника V».

Федеральный правительственный штаб по борьбе с вирусом не публикует точную статистику вакцинации в России. Ранее только глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оглашал данные о количестве привитых россиян — по его словам, ко 2 января прививку от ковида сделали 800 тысяч человек.

Первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. В настоящее время в России параллельно с гражданским оборотом продолжается пострегистрационное исследование вакцины. По данным «Интерфакса», заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз российской вакцины поступили от более 50 стран мира.

Согласно декабрьскому опросу «Левада-центра», 58% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».