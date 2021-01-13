Американский актер Чак Норрис опроверг свое участие в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января. Об этом он написал в твиттере.

Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда придерживался и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис.

Ранее в соцсетях распространилось фото человека, похожего на Норриса. Его сфотографировали на акции сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января, которая закончилась штурмом Капитолия.

Менеджер Норриса Эрик Критцер заявил Associated Press, что актер сейчас находится на своем ранчо в Техасе. Критцер признал, что человек с фото похож на актера, но, по его словам, «Чак гораздо красивее».

6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса собирались утвердить итоги выборов президента США. В результате штурма погибли пять человек. Заседание Конгресса было прервано на несколько часов.

Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. В Палату представителей внесли резолюцию о его импичменте. Также Трампа на время или навсегда заблокировали в крупнейших соцсетях.

Чак Норрис, наиболее известный по роли в сериале «Крутой Уокер», много лет был сторонником республиканцев и поддержал Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. На выборах 2020 года он публично не выражал поддержку Трампу.