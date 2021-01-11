В палату представителей внесли резолюцию об импичменте Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу

Обновлено. Резолюция об импичменте официально внесена в палату представителей.

Палата представителей конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.

В тексте резолюции содержится одно обвинение — в подстрекательстве к мятежу. В тексте говорится, что «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты».

Вопрос об импичменте будет рассмотрен 13 и 14 января.

6 января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия, где конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В столкновениях погибли пять человек. Пойти к Капитолию своим сторонникам предложил сам Трамп: он призвал поддержать конгрессменов-республиканцев, выступавших с возражениями против результатов выборов. Эти слова в итоге были восприняты как призыв к насилию.

Полномочия Трампа истекают 20 января. Если до этого времени палата представителей объявит ему импичмент, а сенат утвердит это решение, то он больше никогда не сможет участвовать в выборах главы государства.

В 2019 году палата представителей уже объявляла Трампу импичмент. Тогда это решение не поддержал сенат, поэтому Трамп остался на своей должности.