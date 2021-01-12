Минприроды предложило строить типовые приюты для бездомных животных. На них впервые выделят деньги из федерального бюджета

Минприроды разрабатывает проект создания в России сети приютов для бездомных животных, который предусматривает софинансирование их строительства из федерального бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По оценкам его комитета, в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах для бездомных животных. В более чем десятке регионов нет ни одного приюта. Раньше на строительство приютов никогда на выделялись деньги из федерального бюджета — такие полномочия были у региональных властей, добавил Бурматов.

Проект Минприроды предусматривает строительство типовых приютов. Их варианты стоимостью от 10 до 25 миллионов рублей ведомству представило Агентство стратегических инициатив. По словам Бурматова, часть средств на создание заведений должен направлять регион, а средства федерального бюджета будут «в помощь».

«В регионах по 50–60 миллионов рублей тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам», — заявил Бурматов.

В Минприроды заявили, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения заявок субъектов. Сотрудница благотворительного фонда «Рэй» Лидия Кондрашова отметила, что оценить потребность регионов в приютах практически невозможно из-за сложностей с учетом безнадзорных животных.

В 2020 году в России вступили нормы закона «Об ответственном обращении с животными», согласно которым единственным основанием для эвтаназии животного является его неизлечимая болезнь, доставляющая ему непереносимые страдания.

После этого единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск). Она подразумевает, что власти должны не умерщвлять безнадзорных животных, а помещать в приют и содержать до их естественной смерти.

В июле 2020 года после встречи с зоозащитниками президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию сети приютов для безнадзорных животных.