Якутские зоозащитники нашли в пункте передержки бездомных животных больше сотни трупов кошек и собак. Власти объяснили это борьбой с бешенством

9 марта якутские зоозащитники нашли контейнер с десятками трупов собак и кошек на территории городского пункта передержки. Как рассказала волонтер Злата Сычева, в контейнере было около ста мертвых животных. По словам Сычевой, они «были умерщвлены насильственно, не при помощи инъекции». Якутский фонд защиты животных «Белый Бим» выложил в инстаграме видео из контейнера с трупами, где у одной собаки видна кровь (по информации издания SakhaNews, у некоторых животных были отрезаны головы). Посты зоозащитников о массовом убийстве собак и кошек собрали сотни возмущенных комментариев.

Убийство животных объяснили борьбой с бешенством. Департамент ветеринарии Якутии сообщил, что 3 марта у попавшей в пункт передержи собаки нашли вирус бешенства. Согласно санитарным правилам в Якутске объявили карантин по бешенству, а живших в пункте передержки животных стали убивать. Как утверждает департамент, их усыпляли сотрудники управления ветеринарии Якутска с помощью уколов. Всего были убиты 153 собаки и 48 кошек, которые контактировали с зараженным животным. Некоторым собакам после смерти отсекли головы, чтобы отправить их в лабораторию на анализ (проба на вирус бешенства берется из мозга умершего животного). Около 70 собак остались живы, они находились в будках на улице.

Директор пункта передержки Александра Тарасова заявила, что зоозащитники проникли туда незаконно. По словам Тарасовой, 9 марта к ним приехали около 40 зоозащитников. Их отказались впускать из-за карантина. Они вызвали полицию и, выбив щеколду на воротах, попали на территорию пункта передержки. Тарасова подчеркнула, что полицейские не препятствовали этому. Она добавила, что зоозащитники сбили замки на контейнере с трупами животных (те утверждали, что контейнер не был закрыт на замок).

Зоозащитники и сотрудники пункта передержки пожаловались друг на друга в правоохранительные органы. По словам волонтера Златы Сычевой, зоозащитники заявили в полицию и прокуратуру о жестоком обращении с животными. «Мы каждый день варим по 30-40 ведер каши, привозим их сюда сами, сотрудники пункта нам не помогают. <…> Мы заботимся об этих животных, ищем им новых хозяев, а потом находим их трупы», — сказала Сычева Ykt.Ru. Александра Тарасова в свою очередь сообщила изданию, что сотрудники пункта передержи написали на зоозащитников заявления по поводу незаконного проникновения, порчи имущества и оскорбления. «Мы можем понять их эмоции при виде трупов собак. <…> Но есть законное требование, которое должно исполняться во время вспышки опасных заболеваний», — отметила Тарасова.

Зоозащитники усомнились в том, что в пункте передержки нашли вирус бешенства. «Нужна независимая экспертиза. Мы сомневаемся, что вирус бешенства вообще был обнаружен. Такое ощущение, что животных специально убили и вот придумали такую причину», — заявила Злата Сычева Ykt.Ru. Мэр Якутска Сардана Авксентьева, ранее заявившая, что не имеет отношения к убийству животных, поручила рассмотреть возможность проведения независимой экспертизы. Глава Якутии Айсен Николаев в свою очередь поручил республиканской прокуратуре провести проверку по факту убийства животных.

В Якутске и Москве решили устроить акции памяти погибших животных. Фонд защиты животных «Белый Бим» призвал всех желающих вечером 10 марта зажечь свечи возле памятника бездомной собаке в Якутске. «Это не митинг, не собрание и даже не пикет, ставим свечу и уходим, это скорбь по живым душам», — уточнил фонд. Аналогичную акцию планируется организовать в Москве, возле постоянного представительства Якутии при президенте РФ.

В Якутии не первый год существует проблема с бездомными собаками, они регулярно нападают на людей. Первый и пока единственный пункт передержки безнадзорных животных в Якутске открыли в 2015 году. Зоозащитники неоднократно обвиняли его сотрудников в том, что они недокармливают животных и даже жестоко убивают их. Власти, однако, утверждали, что пункт передержки работает строго по закону. Сейчас в Якутске около семи тысяч безнадзорных собак и кошек. Как отмечает SakhaPress, зоозащитники здесь не находят широкой поддержки: местные жители считают, что нельзя защищать бродячих животных, представляющих угрозу для людей.

Ольга Корелина