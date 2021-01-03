В Москве разрешили свободную вакцинацию от коронавируса сотрудникам органов власти и бюджетникам

В Москве расширили перечень групп, представители которых смогут свободно сделать прививку от коронавируса, сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина.

С 4 января записаться на вакцинацию смогут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений всех уровней.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала 4 декабря. Прививки делают вакциной «Спутник V». Записаться на вакцинацию могут .

Как ранее писала «Медуза», в Москве строго не соблюдают правила вакцинации от коронавируса, поэтому прививку фактически может сделать любой желающий.

2 января в Минздраве РФ сообщили, что по всей России уже более 800 тысяч человек, в том числе люди старше 60 лет, привились от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».