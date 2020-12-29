На режиссера Виталия Манского составили протокол за пикет с синими трусами у здания ФСБ. Трусы назвали средством наглядной агитации

Полиция составила на режиссера Виталия Манского протокол об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Об этом «МБХ медиа» сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

Протокол составлен из-за одиночного пикета, который Манский провел 22 декабря. Тогда он вышел к зданию ФСБ с синими трусами в руках. Это была акция в поддержку политика Алексея Навального.

По словам Борисовой, Манскому вменили участие в «скрытой форме публичного массового мероприятия», а трусы в протоколе описали как «средство наглядной агитации».

21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым — предполагаемым участником тайной спецгруппы ФСБ, которая могла отравить политика. Думая, что говорит с помощником секретаря Совета безопасности России, Кудрявцев рассказал, что яд был нанесен на внутреннюю часть синих трусов Навального.

После публикации разговора с Кудрявцевым в Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Навального. ФСБ назвала запись разговора подделкой.

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