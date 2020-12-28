С Любови Соболь попытались взять подписку о невыезде. Она отказалась ее давать

В отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, обвиняемой в нарушении неприкосновенности жилища из-за визита к одному из предполагаемых отравителей Навального , избрали меру пресечения. Об этом «Дождю» заявил ее адвокат Владимир Воронин

Да, мера избрана. Но, к сожалению, не могу сказать какая. Потому что у меня подписка о неразглашении данных предварительного следствия.

Сама Соболь заявила «Медиазоне», что следователи пытались взять у нее подписку о невыезде.

У меня подписка о невыезде, которую я отказалась давать.

В эфире ютьюб-канала «Навальный Live» Соболь рассказала подробности о следственных действиях. По ее словам, в ходе очной ставки курьер, который ранее дал показания против нее, подтвердил, что она не заходила в квартиру Галины Субботиной, тещи Кудрявцева, и не угрожала той насилием. По словам Соболь, сама Субботина сказала, что дверь квартиры «всегда держит открытой».

Соболь также рассказала, что ее дело ведут шесть следователей по особо важным делам.

Любовь Соболь обвинили в нарушении неприкосновенности жилища после того, как 21 декабря — в день публикации телефонного разговора Алексея Навального с Константином Кудрявцевым — она поехала к дому Кудрявцева на окраине Москвы и попыталась с ним поговорить.

СК заявил, что Соболь ввела в заблуждение курьера, представившись ему «брошенной женой с маленьким ребенком», и незаконно проникла в квартиру «пожилой женщины». Навальный заявил, что эта женщина — теща Кудрявцева Галина Субботина. Соболь говорила, что приходила к квартире Константина Кудрявцева, но ей не открыли дверь, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру вместе с доставщиком пиццы. Алексей Навальный при этом говорил, что Субботина сама вышла к Соболь из квартиры.

25 декабря в квартире Соболь прошел обыск, после чего ее увезли на допрос в СК. После допроса ее задержали на 48 часов. Сотрудницу ФБК отпустили из изолятора вечером 27 декабря.