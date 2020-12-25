Любовь Соболь увезли на допрос в СК после обыска

Полиция Москвы утром 25 декабря пришла в квартиру сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом она сообщила в своем твиттере около семи утра по Москве.

Всем привет. У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке — я слышала как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву недавно. Сейчас у меня ребенок, я, к сожалению, не смогу попасть на детский утренник, который будет сейчас в школе перед новым годом.

Навальный LIVE

Спустя примерно 40 минут в твиттере Соболь появилось сообщение о том, что она перестала выходить на связь. «Ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру», — говорится в сообщении.

Основатель ФБК Алексей Навальный предположил, что к Соболь пришли с обыском «по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ».

После обыска Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет, в ее квартире изъяли всю технику, сообщается в твиттере «Навальный LIVE».

21 декабря полиция задержала Любовь Соболь после того, как она пришла к квартире Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника отравления политика Алексея Навального. Соболь собирались допросить в рамках доследственной проверки по статье УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.

После задержания Любовь Соболь признали виновной в неповиновении полицейскому и назначили административный штраф в одну тысячу рублей.