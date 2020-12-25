Роспотребнадзор ввел 14-дневный карантин для прибывших из Великобритании

Люди, которые приезжают в Россию из Великобритании, будут обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна…) соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Постановление вступает в силу с 26 декабря.

На прошлой неделе власти Великобритании усилили ограничения в некоторых регионах страны из-за нового, более заразного штамма коронавируса. Ряд стран, в том числе Россия, остановили авиасообщение с Великобританией.

Весной 2020 года для всех, кто приезжает в Россию ввели 14-дневный карантин. С середины июля его отменили, граждан России обязали в течение трех дней после прибытия из-за границы сдать тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал «Госуслуг». Иностранцы обязаны или сдать тест на COVID-19 не позднее чем за трое суток до визита в Россию, или в течение трех дней сделать такой тест на территории РФ. При положительном тесте необходима самоизоляция.