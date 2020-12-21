В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса. Европа и Россия поспешно закрывают с ней границы. Главное

Niklas Hallen / AFP / Scanpix / LETA

Авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса закрыли более 20 стран. В их числе — большинство государств Европы (в том числе крупнейшие — Франция, Германия, Италия), а также Израиль, Кувейт, Канада, Аргентина, Чили. Большинство этих ограничений пока рассчитаны до конца года. В Германии всех пассажиров, успевших прилететь в страну из Великобритании до приостановки авиасообщения, заставили сдать тест на коронавирус и до получения отрицательного результата не выпускают из аэропортов. Страны, соединенные с Великобританией паромным сообщением — Франция, Нидерланды, Ирландия — также временно запретили его. На 48 часов приостановлено и движение по тоннелю под Ла-Маншем: это привело к панике в британских магазинах — местные жители начали массово скупать товары первой необходимости, опасаясь их исчезновения с прилавков.

Представители стран ЕС 21 декабря планируют собраться на экстренное совещание для выработки совместной позиции по ограничению транспортного сообщения с Великобританией. Эти события происходят на фоне очередного этапа Брекзита — до 31 декабря ЕС и Великобритания должны договориться о подписании торгового соглашения.

Россия также объявила о закрытии авиасообщения с Великобританией. Полеты будут приостановлены с полуночи 22 декабря на неделю. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что дальнейшие решения будут приниматься по итогам изучения ситуации. До сих пор Великобритания была одной из двух стран Европы (наряду со Швейцарией), с которой у России открыто регулярное авиасообщение.

Мутация была выявлена в Великобритании в сентябре. Увеличение числа заражений этим штаммом впервые зафиксировали в конце ноября в графстве Кент — когда британская Национальная служба здравоохранения начала выяснять, почему в этом регионе показатели заражения не падают, несмотря на недавно объявленный общенациональный локдаун. Пока нет данных о том, что у нового штамма выше летальность — однако его заразность, по предварительным оценкам, на 70% превышает заразность ранее известных штаммов вируса. В Великобритании в последние дни произошел резкий рост заболеваемости — 20 декабря были зафиксированы рекордные 35 928 случаев, при том что в начале месяца ежедневно заболевали 15-16 тысяч человек (все это время в стране был локдаун).

В ВОЗ заявили, что пока нет оснований полагать, что вакцины не помогут против новой мутации. Такого же мнения придерживается и Национальная служба здравоохранения Великобритании, а также создатели российской вакцины «Спутник V». «Мы подтверждаем, что по нашей информации „Спутник V“ является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе», — заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который финансировал создание вакцины.

На фоне сообщений о закрытии авиаперелетов начал падать курс фунта. Британская валюта в начале торгов 21 декабря упала на 2% к доллару и на 1% к евро, индексы основных лондонских бирж опустились на 1,5%. Также на фоне опасений о продлении ограничений по всему миру из-за нового штамма вируса начала падать нефть (Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель) и котировки валют развивающихся стран. Доллар и евро по отношению к рублю в ходе торгов 21 декабря выросли до уровней начала декабря — 75 рублей за доллар и 91 рубля за евро.

Читайте также В некоторых странах вслед за Великобританией обнаружили новый вариант коронавируса. В Европе начинают ограничивать авиасообщение

Григорий Левченко