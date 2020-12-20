В некоторых странах вслед за Великобританией обнаружили новый вариант коронавируса. В Европе начинают ограничивать авиасообщение

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В Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса — по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В связи с выявлением нового штамма на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, с 20 декабря введен повышенный, четвертый уровень ограничений, который пока будет действовать ближайшие две недели. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а также собираться несколькими семьями на Рождество. В районах, где объявлен четвертый уровень опасности, будут работать только аптеки и магазины первой необходимости. Такие же ограничения вводятся с 20 декабря в Уэльсе, а с 26 декабря — в Шотландии. После объявления о новых ограничениях жители Лондона стали массово покидать город, сообщает Sky News.

Всемирная организация здравоохранения объявила 20 декабря, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии. Ранее сообщалось о похожей мутации вируса, выявленной в ЮАР. Оснований полагать, что новый вариант вируса может быть менее чувствителен к иммунитету, который формируют имеющиеся сейчас вакцины, пока нет. 8 декабря Великобритания первой из западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.

Некоторые европейские страны уже объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией — это Нидерланды, Бельгия, Австрия и Италия. Такую же возможность рассматривают Ирландия, Франция и Германия, а также Израиль. По сведениям Bild, канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует договориться с коллегами по ЕС о координированном запрете на полеты из Великобритании в Евросоюз с полуночи 20 декабря вплоть до 6 января 2021 года. Также могут быть ограничено авиасообщение Евросоюза с ЮАР и прекращено железнодорожное и паромное сообщение с Великобританией. Власти России пока не делали заявлений о возможной приостановке полетов в Великобританию.