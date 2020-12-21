Больше 20 стран ограничили авиасообщение из-за нового, более заразного варианта коронавируса

Больше 20 стран ввели ограничения на авиасообщение после того, как в Великобритании и еще обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен.

Как сообщает BBC News, полеты из Великобритании на различный срок приостановили Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония.

Израиль помимо Великобритании приостановил полеты с Данией и ЮАР, Турция — с Данией, Нидерландами и ЮАР, а Швейцария — с ЮАР. В то же время Саудовская Аравия приостановила все международные рейсы на одну неделю. Швеция собирается приостановить авиасообщение с Великобританией 21 декабря.

Россия авиасообщение с Великобританией пока не приостанавливала.

Мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании и других странах, более заразна, но нет данных, что этот вариант вируса более опасен, отмечает BBC News.

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