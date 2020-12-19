Жителям Лондона запретили собираться вместе на Рождество из-за нового варианта коронавируса. Власти считают его на 70% более заразным

На востоке и юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, с 20 декабря начнет действовать новый, четвертый уровень ограничений. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC.

Въезжать в районы, где объявлен четвертый уровень опасности, и выезжать из них запрещено. Жителям этих районов нельзя покидать дома без крайней необходимости. Людям, которые не живут вместе, можно встречаться только на улице. Работать продолжат лишь магазины первой необходимости и аптеки. Кроме того, отменено послабление, разрешающее встречи до трех семей в Рождество.

Новые ограничения будут действовать по меньшей мере две недели. Их вводят из-за распространения нового варианта коронавируса, который, по словам Джонсона, может быть на 70% более заразным. Сейчас новым штаммом вируса обусловлены 60% случаев заражения в Лондоне.

С 20 декабря четвертый уровень ограничений также будет действовать в Уэльсе, с 26 декабря — в Шотландии. Кроме того, в период рождественских праздников власти закроют въезд и выезд из Шотландии.

Осенью 2020 года в Великобритании ввели трехуровневую систему ограничений, которая зависит от количества случаев коронавируса в регионе. Предыдущий, третий уровень ограничений, был введен в Лондоне с 16 декабря.

На 19 декабря в Великобритании зафиксировали более двух миллионов случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост составил 27 тысяч новых случаев. С начала пандемии в стране умерли больше 76 тысяч человек с коронавирусом.