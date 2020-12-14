В Лондоне установят максимальные ограничения по COVID-19 после обнаружения нового варианта вируса

С 16 декабря в Лондоне будут действовать максимальные антикоронавирусные ограничения (ограничения третьего уровня). Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, его слова передает BBC News.

Третий уровень также введут в Южном и Западном Эссексе и на юге Хартфордшира.

Решение ужесточить ограничения приняли после того, как в стране обнаружили новый вариант коронавируса, объяснил Хэнкок. Возможно, новый вариант распространяется быстрее, чем другие, но вряд ли вызывает более тяжелую форму заболевания.

Третий уровень ограничений предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе можно собираться не больше чем вшестером.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 декабря, в Великобритании зафиксировали 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост к 13 декабря составил 18,4 тысячи случаев, прирост за неделю с 7 по 13 декабря — 126,2 тысячи случаев, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю.