Россия остановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря на одну неделю, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.

Граждане Великобритании смогут покинуть Россию через третьи страны «или грузопассажирскими так называемыми вывозными рейсами», сообщил «Интерфакс», ссылаясь на слова источника в одной из авиакомпаний. Пока окончательного решения нет.

Ранее в Великобритании и ряде других стран обнаружили вариант коронавируса, который на 70% более заразен. Из-за этого в Лондоне объявили локдаун, а авиасообщение с Великобританией приостановили многие страны Европы.

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