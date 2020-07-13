С 15 июля для прибывающих в Россию отменят обязательную двухнедельную изоляцию

С 15 июля для людей, которые приезжают в Россию, отменят обязательную 14-дневную изоляцию. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Приезжающие в Россию должны будут иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за три дня до прибытия.

В случае отсутствия такого документа приезжающие должны будут в течение трех дней сделать тест на коронавирус в РФ. При положительном тесте или ухудшении самочувствия они должны будут самоизолироваться до выздоровления.

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