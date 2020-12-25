ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. Задержан 17-летний студент колледжа

ФСБ России объявила, что предотвратила в Тамбове теракт, который готовил гражданин России 2003 года рождения. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

17-летнего студента колледжа, подозреваемого в подготовке теракта, задержали 23 декабря, сообщили в региональном Следственном комитете. По версии следствия, он собирался устроить взрыв в одном из зданий Тамбова, для чего нашел в интернете инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства. В ходе обыска у него изъяли взрывчатые вещества и компоненты для бомбы.

В этом году ФСБ России неоднократно объявляла о предотвращении терактов, в том числе тех, которые, по версии следствия, готовили подростки.

Летом в Красноярском крае задержали троих подростков, которых обвинили в создании террористического сообщества. Из их переписки выяснилось, что подростки построили в игре «Майнкрафт» здание ФСБ и хотели его «взорвать», писало издание Baza. По версии следствия, подростки готовились взорвать настоящее здание ФСБ.

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