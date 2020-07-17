ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске

В Хабаровске пресечен теракт, планировавшийся в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — цитирует ТАСС спецслужбу.

У подозреваемого изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, добавили в ФСБ. Также в его телефоне обнаружена видеозапись присяги террористам и переписка с обсуждением планируемого теракта.

Подозреваемый арестован, в отношении него расследуется уголовное дело по статье о «приготовлении к теракту». По части 1 статьи 205 УК ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала. Его арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов.