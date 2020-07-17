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Пескова спросили, готов ли Путин учесть мнение протестующих в Хабаровске. Вот что он ответил
10:41, 17 июля 2020
Источник: Meduza
Владимир Путин следит за расследованием дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и ситуацией в регионе. Президент «будет руководствоваться этой информацией» при назначении исполняющего обязанности края, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее полномочный представитель президента Юрий Трутнев
выразил мнение
, что Кремль недооценил степень усталости населения Хабаровского края от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта. При этом он
отметил
, что протестные митинги в Хабаровске не смогут повлиять на правосудие в отношении Фургала.
Фото в анонсе: Дмитрий Моргулис / ТАСС / Scanpix / LETA
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