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Пескова спросили, готов ли Путин учесть мнение протестующих в Хабаровске. Вот что он ответил

Источник: Meduza
Владимир Путин следит за расследованием дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и ситуацией в регионе. Президент «будет руководствоваться этой информацией» при назначении исполняющего обязанности края, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее полномочный представитель президента Юрий Трутнев <a href="https://ria.ru/20200717/1574474067.html" target="_blank">выразил мнение</a>, что Кремль недооценил степень усталости населения Хабаровского края от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта. При этом он <a href="https://meduza.io/news/2020/07/17/polpred-trutnev-mitingi-v-habarovske-ne-povliyayut-na-sud" target="_blank">отметил</a>, что протестные митинги в Хабаровске не смогут повлиять на правосудие в отношении Фургала.
Владимир Путин следит за расследованием дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и ситуацией в регионе. Президент «будет руководствоваться этой информацией» при назначении исполняющего обязанности края, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее полномочный представитель президента Юрий Трутнев выразил мнение, что Кремль недооценил степень усталости населения Хабаровского края от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта. При этом он отметил, что протестные митинги в Хабаровске не смогут повлиять на правосудие в отношении Фургала.

Фото в анонсе: Дмитрий Моргулис / ТАСС / Scanpix / LETA