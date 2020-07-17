Полпред Трутнев: митинги в Хабаровске не повлияют на суд

Митинги, устраиваемые в Хабаровске и других городах края после ареста губернатора Сергея Фургала, никак не повлияют на правосудие. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством», — цитирует его слова РИА Новости.

По словам Трутнева, решение об отставке Фургала и назначении нового врио губернатора Хабаровского края будет принято президентом уже в ближайшее время.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора доставили в Москву и арестовали. Свою вину Фургал отрицает.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора. Первая из них, по данным СМИ, стала самой массовой в истории города. Сам Фургал, по словам его адвоката, поблагодарил жителей края, но заявил, что не поддерживает митинги.