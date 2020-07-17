Полпред Трутнев: митинги в Хабаровске не повлияют на суд
Митинги, устраиваемые в Хабаровске и других городах края после ареста губернатора Сергея Фургала, никак не повлияют на правосудие. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством», — цитирует его слова РИА Новости.
По словам Трутнева, решение об отставке Фургала и назначении нового врио губернатора Хабаровского края будет принято президентом уже в ближайшее время.
«Всем, кто интересуется этим процессом, результатом следственных действий, будет понятно, что инкриминируется губернатору Хабаровского края, по каким причинам эти обвинения возникли. Это никоим образом не зависит от ведения митинга», — добавил Трутнев.
Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора доставили в Москву и арестовали. Свою вину Фургал отрицает.
С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора. Первая из них, по данным СМИ, стала самой массовой в истории города. Сам Фургал, по словам его адвоката, поблагодарил жителей края, но заявил, что не поддерживает митинги.