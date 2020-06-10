ФСБ объявила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе. Пять человек задержаны
Источник: ТАСС
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ФСБ сообщила о задержании пятерых человек, которые, по данным ведомства, планировали совершить теракт на одном из рынков Симферополя.
Все задержанные — граждане России. У них были изъяты взрывчатка, холодное и стрелковое оружие, а также средства связи. Также у задержанных нашли листовки со свастикой.
По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Подготовка к теракту» и «Публичные призывы к терроризму», которые предусматривают санкции до 20 лет лишения свободы.