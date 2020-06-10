ФСБ объявила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе. Пять человек задержаны

ФСБ сообщила о задержании пятерых человек, которые, по данным ведомства, планировали совершить теракт на одном из рынков Симферополя.

Все задержанные — граждане России. У них были изъяты взрывчатка, холодное и стрелковое оружие, а также средства связи. Также у задержанных нашли листовки со свастикой.

По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.